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        Çorum'da devrilen traktörün römorkunun altında kalan kişi yaralandı

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde devrilen traktörün römorkunun altında kalan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 00:51 Güncelleme: 18.10.2023 - 01:07
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        Çorum'da devrilen traktörün römorkunun altında kalan kişi yaralandı
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        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde devrilen traktörün römorkunun altında kalan kişi yaralandı.

        Ahmet Ö. (68) idaresindeki 19 FD 941 plakalı traktör, Ağaççamı köyü yakınlarında devrildi.

        Kazada traktörün römorkunda bulunan İhsaniye K. (78) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Vatandaşlar tarafından römorkun altından çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerince Oğuzlar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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