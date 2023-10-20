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        Hitit Yürüyüş Yolu'nda "sağlıklı yaşam yürüyüşü" yapıldı

        Çorum'un Boğazkale ilçesinde yetişkin ve çocukluk çağı obezitesinin önlenmesi ve fiziksel aktivitenin artırılarak sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla doğa yürüyüşü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 16:15 Güncelleme: 20.10.2023 - 16:33
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        Hitit Yürüyüş Yolu'nda "sağlıklı yaşam yürüyüşü" yapıldı
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        Çorum'un Boğazkale ilçesinde yetişkin ve çocukluk çağı obezitesinin önlenmesi ve fiziksel aktivitenin artırılarak sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla doğa yürüyüşü yapıldı.

        Boğazkale İlçe Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüşe Kaymakam Emine Karataş Yıldız, Belediye Başkanı Mesut Ocaklı ile kamu kurum ve kuruluşları çalışanları katıldı.

        Hititlerin başkenti Hattuşa Antik Kenti'nin etrafında bulunan vadi ve kanyonların oluşturduğu Hitit Yürüyüş Parkuru'nda düzenlenen doğa yürüyüşü ile sağlıklı yaşam için fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekildi.

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