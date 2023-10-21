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        Çorum FK, Eyüpspor maçına hazır

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, ligin 9. haftasında yarın sahasında Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 15:47 Güncelleme: 21.10.2023 - 15:47
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        Çorum FK, Eyüpspor maçına hazır
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, ligin 9. haftasında yarın sahasında Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenmanlarda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

        Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Çorum ekibi, maç saatini beklemeye başladı.

        Ligde deplasmanda oynadığı son 2 maçtan 1 puan çıkarabilen kırmızı-siyahlılar, lider Eyüpspor'u yenerek üst sıralara çıkmak istiyor.

        Çorum FK'de kart cezası biten Michal Nalepa ve sakatlığı bulunan Ahmet Sağat'ın iyileşerek takıma katılmasıyla Eyüpspor karşısında kadroda eksik oyuncu bulunmuyor.

        Ahlatcı Çorum FK ile Eyüpspor arasında yarın Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Alper Akarsu yönetecek.

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