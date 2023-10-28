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        Çorum'da polis ekipleri genel asayiş uygulaması yaptı

        Çorum Emniyet Müdürlüğünce yapılan genel asayiş uygulamasında ruhsatsız silah ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 02:10 Güncelleme: 28.10.2023 - 02:10
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        Çorum'da polis ekipleri genel asayiş uygulaması yaptı
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        Çorum Emniyet Müdürlüğünce yapılan genel asayiş uygulamasında ruhsatsız silah ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü, kentte huzur ve asayişi pekiştirmek amacıyla 7 ekiple genel asayiş uygulaması yaptı.

        İl Emniyet Müdürlüğü binasından kentin farklı noktalarına dağılan ekipler, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, meydan ve kafelerde denetim gerçekleştirdi.

        Kentte 21.30-23.30 saatlerindeki denetimde, 324 kişinin GBT kontrolü yapıldı.

        Ekiplerce şüphe üzerine üst araması yapılan bir kişide ruhsatsız tabanca ve 16 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, polis merkezine götürüldü.

        Denetimde ayrıca ruhsatsız çalıştığı belirlenen bir işletme hakkında tutanak tutuldu.

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