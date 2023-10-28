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        Laçin'de Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliklerle kutlanıyor

        Çorum'un Laçin ilçesinde öğrenciler, Çorum Şehitliği ile Şehitler Müzesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 16:53 Güncelleme: 28.10.2023 - 16:53
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        Laçin'de Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliklerle kutlanıyor
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        Çorum'un Laçin ilçesinde öğrenciler, Çorum Şehitliği ile Şehitler Müzesi'ni ziyaret etti.

        Laçin Gençlik Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında öğrencilere milli duygular aşılamak amacıyla bir dizi program düzenlendi.

        Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri kapsamında öğrenciler, Çorum Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehitler için dua etti.

        Öğrenciler ayrıca Şehitler Müzesi'ni ziyaret ederek, burada sergilenen şehitlerin kişisel eşyalarını inceledi.

        Öte yandan bayram etkinlikleri kapsamında 7 kilometrelik doğa yürüyüşü yapıldı.

        İlçe merkezinden Kapılıkaya'ya kadar yürüyen öğrenciler, ormanlık alanda doğa ile iç içe bir gün geçirdi.

        Kutlama etkinlikleri çerçevesinde masa tenisi ve futbol turnuvaları gerçekleştirildi.

        Turnuvada dereceye girenlere madalyalarını Kaymakam Yağmur Şimşek ve Belediye Başkanı İdris Görükmez verdi.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Laçin Gençlik Merkezi Müdür Bayram Çakır, gençlerin fiziksel, ruhsal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak, güçlü ve sağlıklı bir neslin yetişmesine öncülük etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

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