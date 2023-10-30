Çorum'da uçurumdan yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı.
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı.
Mehmet Elikuru idaresindeki 19 KN 711 plakalı traktör, ilçe merkezine 4 kilometre mesafede, İmran mevkisinde şarampole devrildikten sonra yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan traktör sürücüsü, ambulansla kaldırıldığı Oğuzlar Devlet Hastanesi'nden Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Traktör ise Oğuzlar Belediyesi ekiplerince orman içine yeni bir yol açılarak bulunduğu yerden çıkarıldı.