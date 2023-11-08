Oğuzlar'da Kızılay Haftası kutlandı
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Kızılay Haftası törenle kutlandı.
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Kızılay Haftası törenle kutlandı.
Çorum Gençlik Merkezi, Oğuzlar Gençlik Merkezi ve Hitit Üniversitesi Genç Kızılay Kulübünce Kayı İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler sokak oyunları oynadı.
Oğuzlar Kızılay Şubesi Başkanı Ahmet Gümüş, Türk Kızılay hakkında bilgi verdiği öğrencilere Kızılay temalı kitap, rozet, balon gibi hediyeler verdi.
Kızılay'ın çok önemli bir kurum olduğunu belirten Gümüş, "Kızılay depremde, selde, yangında, hastalıkta her zaman insanlığın ve insanların yanında olan bir kurumdur. Onun için başta kan bağışı olmak üzere Kızılaya desteğimizi esirgememek gerekir." dedi.
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