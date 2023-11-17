Boğazkale'de fidanlar toprakla buluşturuldu

Çorum'un Boğazkale ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü faaliyetleri kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Boğazkale Kaymakamlığı ile Amasya Orman Bölge Müdürlüğünce hayata geçirilen proje kapsamında Tilkili Tepesi Ağaçlandırma Sahası'na fidan dikildi.

Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, törende yaptığı konuşmada, ormanların en önemli zenginliklerden olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ağaçlandırma seferberliği başlatıldığını hatırlatan Yıldız, "Bu kapsamda, Cumhuriyetimin 100. yıldönümü vesilesiyle ilçe merkezinde bulanan Tilkili Tepesi ağaçlandırma alanımıza 100 bin fidan dikimini planlıyoruz. İlçede göreve başladığımdan beri hayata geçirmiş olduğumuz bu proje benim için ayrı bir önem taşımaktadır." dedi.

Etkinlikte Yıldız ile birlikte Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, çeşitli kamu kurumları ile siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de fidan dikti.