Alaca'da Siberay ekipleri öğrencileri bilgilendirdi

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Alaca ilçesindeki öğrencileri siber suçlar hakkında bilgilendirdi.

Siberay Projesi kapsamında Alca Kültür Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, siber suç uzmanları öğrencilere siber suçların kapsamı, olası sonuçları ve engellenmesi konularında detaylı bilgi verdi.

Etkinlikte ayrıca sosyal medyanın günlük hayata etkileri, siber saldırılar, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı ile güvenli internet konuları anlatıldı.

Etkinliğe, Şehit Nedim Tugaltay Anadolu Lisesi, Mehmet Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Mehmet Kocakaya Fen Lisesi ve Alaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 300 öğrenci katıldı.