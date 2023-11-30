Çorum'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Çorum'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi tedavi altına alındı.
Çorum'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi tedavi altına alındı.
Bahçelievler Mahallesi ve Kale Mahallesi'nde alkol içtikten bir süre sonra rahatsızlanan A.Y. (20) ve Ş.K. (52), sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan A.Y'nin tedavisine yoğun bakımda devam edildiği öğrenildi.
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