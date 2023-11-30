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        Çorum'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi hastaneye kaldırıldı

        Çorum'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 22:14 Güncelleme: 30.11.2023 - 22:14
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        Çorum'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi hastaneye kaldırıldı
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        Çorum'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi tedavi altına alındı.

        Bahçelievler Mahallesi ve Kale Mahallesi'nde alkol içtikten bir süre sonra rahatsızlanan A.Y. (20) ve Ş.K. (52), sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Durumu ağır olan A.Y'nin tedavisine yoğun bakımda devam edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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