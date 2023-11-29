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        Çorum'da samanlıkta çıkan yangın ahırı da yaktı

        ÇORUM'dasamanlıkta çıkan ve ahıra da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 23:08 Güncelleme: 29.11.2023 - 23:10
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        Çorum'da samanlıkta çıkan yangın ahırı da yaktı
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        ÇORUM'dasamanlıkta çıkan ve ahıra da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, akşam saatlerinde merkeze bağlı Yoğunpelit köyünde meydana geldi. Deniz Şahin´e ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişikteki ahıra da sıçrarken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürürken, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi. 

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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