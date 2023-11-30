Çorum'da devrilen tırın sürücü yaralandı.

Durmuş Ç. idaresindeki 52 ADS 941 plakalı tır, Çorum-Ankara kara yolu Kınık köyü kavşağında şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince ezilen kabinden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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