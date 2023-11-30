Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da devrilen tırın sürücü yaralandı

        Çorum'da devrilen tırın sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 10:22 Güncelleme: 30.11.2023 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da devrilen tırın sürücü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da devrilen tırın sürücü yaralandı.

        Durmuş Ç. idaresindeki 52 ADS 941 plakalı tır, Çorum-Ankara kara yolu Kınık köyü kavşağında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince ezilen kabinden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Çorum'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Çorum'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Çorum'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Çorum'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Çorum'da samanlıkta çıkan yangın ahırı da yaktı
        Çorum'da samanlıkta çıkan yangın ahırı da yaktı
        Ahlatcı Çorum FK, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Ahlatcı Çorum FK, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Çorum'da bir kişi yolda bulduğu 1050 doları sahibine teslim etti
        Çorum'da bir kişi yolda bulduğu 1050 doları sahibine teslim etti
        İskilip Belediyesinin asfalt üretim tesisi açıldı
        İskilip Belediyesinin asfalt üretim tesisi açıldı