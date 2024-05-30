Elektrikli otomobil sayısı her geçen gün artarken, bu otomobillerin karıştığı kaza sayısında da artış yaşanıyor.

Özellikle de, gücünü bataryadan alan bu otomobillerin karıştıkları trafik kazaları sonrası çeşitli nedenlerle yanmaları, kamuoyunda birçok soru işareti yaratıyor.

Öyle ki, önceki yıllarda çoğunlukla ABD'den gelen elektrikli otomobil yangın haberleri, artık Türkiye'de de görülmeye başlandı.

Bunun son örneği önceki gün Adana'da yaşandı. Otoyolda bariyerlere çarpan Togg'un T10X modeli, kaza sonrası çekiciyle olay yerinden götürüldüğü sırada alev aldı. Çıkan yangının ardından çekici tarafından yola indirilen otomobil zamanında söndürülemedi ve küle döndü.

T10X yangınının sebebi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat, konuya yakın kaynaklar, T10X'teki yangının otomobilin bataryasından kaynaklı değil, kaputunun altındaki aküden çıktığını belirtiyor. REKLAM Son dönemde birçok elektrikli otomobil, meydana gelen trafik kazaları sonrası benzer yangınlara sebebiyet verdi. Bu gibi olaylar, yollardaki elektrikli araç sayısı arttıkça daha da çok yaşanabilir. İşte bu noktada, hem kullanıcıların hem de acil müdahale ekiplerinin bilmesi gerekenler var. Unutulmamalı ki, doğru bir müdahale ile olası yangınlar önlenebilir, çıkan yangınlar da kolayca kontrol altına alınabilir. Aksi halde, istenmeyen olaylar meydana gelebilir. SU KULLANILMAMALI Elektrikli otomobillerin kuşkusuz en önemli parçası batarya. Bu otomobillerde kalp görevi gören bataryalar, çeşitli sebeplerden yangına sebebiyet verebiliyor. Elektrikli araç bataryaları, yüksek enerji yoğunluğuna sahip olmaları nedeniyle kısa devre, aşırı ısınma gibi durumlar sonucu yangın riski taşıyabilir. Bu tür durumlar, lityum iyon bataryaların zarar görmesi sonucu meydana gelebilir ve yangınlar, benzinli araçlardaki yangınlara kıyasla daha şiddetli olabilir​​. Makina Mühendisleri Odası (MMO), ağırlığı azaltarak menzili artırmak adına bataryaların etrafındaki koruma kalkanının çok ince hale getirildiğini, dolayısı ile lityum-iyon bataryaların içerisindeki sıvı gazın da herhangi bir kaza anında açığa çıkarak yangına sebep olduğunu belirtiyor. Dolayısı ile, su ile müdahale edilen bir elektrikli otomobil yangını, sönmek yerine hızlıca daha da yayılıyor.