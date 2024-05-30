Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun büyük bölümü gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında. Yağışların; Isparta, Burdur, Antalya, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat'ta kuvvetli olması bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas ve Karaman dışında), Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Bilecik, Sinop ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Isparta'nın batısı, Burdur'un doğusu ile Antalya'nın batısının iç kesimleri, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bolu'nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat'ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, Trakya kesimlerinde ise normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; Öğle saatlerinden itibaren Isparta'nın batısı, Burdur'un doğusu ile Antalya'nın batısının iç kesimleri, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bolu'nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat'ın batısında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.