Çorum'da silahla vurulan kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan tartışmada tüfekle vurulan kişi yaralandı.

Sarısüleyman köyünde B.D. ile Ş.K. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.D, tüfekle ateş ederek Ş.K'yi yaraladı.

Yakınları tarafından özel araçla Alaca Devlet Hastanesine götürülen yaralı, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Şüpheli B.D, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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