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        Çorum'da silahla vurulan kişi yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan tartışmada tüfekle vurulan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 19:59 Güncelleme: 02.12.2023 - 19:59
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        Çorum'da silahla vurulan kişi yaralandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan tartışmada tüfekle vurulan kişi yaralandı.

        Sarısüleyman köyünde B.D. ile Ş.K. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine B.D, tüfekle ateş ederek Ş.K'yi yaraladı.

        Yakınları tarafından özel araçla Alaca Devlet Hastanesine götürülen yaralı, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Şüpheli B.D, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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