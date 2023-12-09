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        Çorum'da bir kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Çorum'da annesini darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi, polis merkezindeki işlemleri sırasında rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 11:22 Güncelleme: 09.12.2023 - 11:22
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        Çorum'da bir kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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        Çorum'da annesini darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi, polis merkezindeki işlemleri sırasında rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde içki içtikten sonra Bahçelievler Mahallesi'ndeki evine giden O.E. (26), tartıştığı annesini darbetti.

        İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan O.E, götürüldüğü polis merkezinde fenalaşması üzerine ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan O.E'nin bilincinin kapandığı, bunun üzerine entübe edilerek yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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