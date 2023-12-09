Çorum'da bir kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Çorum'da annesini darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi, polis merkezindeki işlemleri sırasında rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde içki içtikten sonra Bahçelievler Mahallesi'ndeki evine giden O.E. (26), tartıştığı annesini darbetti.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan O.E, götürüldüğü polis merkezinde fenalaşması üzerine ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan O.E'nin bilincinin kapandığı, bunun üzerine entübe edilerek yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

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