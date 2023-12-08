Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Hitit Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri İsrail'i protesto etti

        Hitit Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını sessiz yürüyüş ve hareketli sergi ile protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 17:15 Güncelleme: 08.12.2023 - 17:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hitit Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri İsrail'i protesto etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hitit Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını sessiz yürüyüş ve hareketli sergi ile protesto etti.

        Cuma namazının ardından Hitit Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde Kuzey Kampüs'te toplanan akademisyen ve öğrenciler, "Filistin ile tek yürek" yazılı pankart eşliğinde sessiz yürüyüş yaptı.

        Yürüyüşte ayrıca, Güzel Sanatlar Fakültesi ve İskilip Meslek Yüksekokulu öğrencilerince çizilen, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren bebeklerin tasvir edildiği resimlere yer verildi.

        Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'ün de katıldığı yürüyüşte akademisyen ve öğrenciler, İsrail'e tepkilerini "sessiz yürüyüş" ile dile getirdi.

        Hitit Filistin Dayanışma Platformu Sözcüsü Prof. Dr. Metin Uçar, gazetecilere, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırı sürecinde bir taraftan Filistinli bebeklerin yasını tutarken, bir taraftan da hak ve özgürlüklere değinen Batılı liderlerin ikiyüzlülüğüne şahitlik edildiğini söyledi.

        İsrail'in insanlık adına ne varsa yok ettiğini vurgulayan Uçar, "Ama artık insanlık uyandı. Joe Biden gibi siyonist barbarlığının destekçileri her ne kadar İsrail'in yalanlarını tekrarlasa da ABD'de yüzbinler, milyonlar sokaklarda İsrail'i ve Biden'ın politikalarını lanetliyor. Ursula von der Leyen her ne kadar koşa koşa Netenyahu'ya sarılsa da Avrupa şehirleri hem onu hem de Netenyahu'yu lanetleyen insanlarla dolup taştı, taşıyor. Aynı durum Rishi Sunak ve diğer İsrail yanlısı açıklamalar yapan Avrupalı liderler için de geçerli." dedi.

        İnsanları İsrail'i boykot etmeye davet eden Uçar, "Çünkü boykot etkili. İktidarda kalmak isteyen ABD başkanları ve iktidara gelmek isteyen başkan adayları, siyonist lobilere boykot karşıtı yasalar çıkaracakları vaadini veriyor. Demek ki boykot etkili, yapmak lazım. Sosyal medya hesaplarından Filistin'de yaşananları sürekli paylaşmak lazım. Çünkü paylaşımlar etkili. İsrail sosyal medya hesaplarına kısıtlamalar getirtiyor, hesapları sürekli kapattırıyor. Demek ki paylaşımlar etkili." diye konuştu.

        İsrail'e karşı yapılan gösteri ve yürüyüşlere katılım gösterilmesi, sanat, spor, müzik ve bilim alanlarında yeni mücadele yolları bulunması gerektiğinin altını çizen Uçar, şöyle konuştu:

        "Her ne yaparsak yapalım, hepsinden önemlisi Gazzeliler, dünyanın farklı yerlerinde kendileri için duyarlılık sergilendiğini duyunca seviniyor. Kucağındaki cansız torununun yanaklarını okşayan dedeyi, ailesinin parçalarını torbayla taşıyıp gömen babayı, oğlu yanı başında öldürülen Cemal Durra'yı bir nebze de olsa mutlu edebileceksek, tüm imkansızlıklarına rağmen zulme boyun eğmeyen Filistinli direniş savaşçılarına destek olabileceksek, en önemlisi insanlık onurunun taşıyıcısı olduğumuzu gösterebileceksek, her ne araçla mücadele ediyorsak edelim, her nasıl gösteriler yapıyorsak yapalım, yapmaya devam etmek lazım."

        Uçar, İsrail ve Siyonizmin sadece Filistin için değil, uluslararası hukuk ve uluslararası barış için de ciddi tehlike olduğunu, doğrudan Türkiye'yi de hedef aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Başta Netanyahu olmak üzere Siyonist politikacıların ağızlarından düşürmediği, 'Vadedilmiş topraklar', 'Yeşaya kehanetleri', 'Büyük Yahudi Krallığı', Türkiye'nin bir kısmını ve Kıbrıs'ı da kapsıyor. Bize açıkça tehdit olan bu ideolojiyi lanetlemek, güçlenmemesi için elimizden geleni yapmak hepimizin görevidir. Artık iyi insanlar olarak çok daha güçlüyüz. Tarihin hiçbir döneminde örgütlü kötülük bu kadar deşifre olmamıştı. Tarihin hiçbir döneminde bu kadar çok insan İsrail'e, siyonizme, ABD'ye bu kadar tepki duymamıştır. Tarihin hiçbir döneminde boykot hareketi bu kadar güçlü olmamıştı. Umutluyuz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hava sıcaklıkları artacak
        Hava sıcaklıkları artacak
        Rusya Devlet Başkanı Putin adaylığını açıkladı
        Rusya Devlet Başkanı Putin adaylığını açıkladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Edanur'un ölümünde kahreden detay! "Öl lan" deyip başından vurmuş!
        Edanur'un ölümünde kahreden detay! "Öl lan" deyip başından vurmuş!
        Drenaj sistemi zemini kurtardı!
        Drenaj sistemi zemini kurtardı!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Ölümlü kazadan sonra yurt dışına çıkmış!
        Ölümlü kazadan sonra yurt dışına çıkmış!
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Türkiye'nin en zengin illeri
        5 kent için "turuncu" 28 ile "sarı" uyarı! Meteoroloji'den cumartesi alarmı!
        5 kent için "turuncu" 28 ile "sarı" uyarı! Meteoroloji'den cumartesi alarmı!
        Emrah Bayraktar, Beşiktaş'a geri döndü!
        Emrah Bayraktar, Beşiktaş'a geri döndü!
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Dacia Duster Bursalı oldu!

        Benzer Haberler

        Nazmi Avluca Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası Çorum'da başladı
        Nazmi Avluca Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası Çorum'da başladı
        Oğlunu surdan attığı öne sürülen annenin ikinci raporda da 'akli dengesi ye...
        Oğlunu surdan attığı öne sürülen annenin ikinci raporda da 'akli dengesi ye...
        Çorum'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Çorum'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Çorum'da sokakta karşılaştığı husumetlisini tabanca ile vurdu: 2 yaralı
        Çorum'da sokakta karşılaştığı husumetlisini tabanca ile vurdu: 2 yaralı
        GÜNCELLEME - Çorum'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı
        GÜNCELLEME - Çorum'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı
        Çorum'da çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı
        Çorum'da çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı