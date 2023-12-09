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        Mecitözü'nde "insan hakları" eğitim semineri düzenlendi

        Çorum'un Mecitözü ilçesinde 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla, "Evrensel Beyannamenin 75. Yılında İnsan Hakları" konulu eğitim semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 11:41 Güncelleme: 09.12.2023 - 11:41
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        Mecitözü'nde "insan hakları" eğitim semineri düzenlendi
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        Çorum'un Mecitözü ilçesinde 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla, "Evrensel Beyannamenin 75. Yılında İnsan Hakları" konulu eğitim semineri düzenlendi.

        Mecitözü Yatılı Bölge Okulu konferans salonunda yapılan seminerde Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Veysel Dinler, insan hakları konusundaki yasal düzenlemeler, hak ihlalleri ve ihlaller karşısında yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

        Seminere Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse, Mecitözü İnsan Hakları Kurulu üyeleri, kamu personeli ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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