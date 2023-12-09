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        Nazmi Avluca Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası Çorum'da devam ediyor

        Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Çorum'da düzenlenen Nazmi Avluca Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 21:16 Güncelleme: 09.12.2023 - 21:35
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        Nazmi Avluca Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası Çorum'da devam ediyor
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        Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Çorum'da düzenlenen Nazmi Avluca Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası devam ediyor.

        Şampiyonanın ikinci gününde müsabakalara devam edildi.

        Çorum'daki yeni spor salonunda gerçekleştirilen şampiyonada, 81 ilden 44 takımda 350 sporcu mücadele ediyor.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bugün gerçekleştirilen açılış töreninde yaptığı konuşmada, şampiyonaya katılan sporculara başarı diledi.

        Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu da göreve geldikleri 2021 yılı Kasım ayından bu yana Türk güreş bayrağını daha ileri götürmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

        Genç bir yönetim olduklarını belirten Eroğlu, "Geldiğimiz nokta itibariyle 2 yılda 13 Avrupa, 6 dünya şampiyonluğu, takım halinde 2 Avrupa ve 1 de dünya şampiyonluğu kazandık. Bunu yönetim olarak kulüplerimizle, antrenörlerimizle, hocalarımızla, sporcularımızla birlikte başardık. Bu güreş ailesinin kutlu yürüyüşü devam edecek." dedi.

        Olimpiyatlara hazırlandıklarını dile getiren Eroğlu, "2024 Paris Olimpiyat Oyunları bizler için çok önemli. 2021'de alınmayan altın madalyaya talibiz. Bunu almak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah hep birlikte başaracağız." diye konuştu.

        Turnuvaya ismi verilen eski milli güreşçi Nazmi Avluca ise güreşin Türk kültürünün bir parçası olduğunu belirterek, "Güreş bizim geçmişimiz ve geleceğimizin bir parçası. Bu sporda iz bırakanlardan biri olmak gurur verici." ifadelerini kullandı.

        Avluca, isminin şampiyonaya verilmesinden dolayı federasyon yetkililerine teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından 60-67-77-82-130 kilolarda final müsabakaları yapıldı.

        Turnuvada müsabakalar sonunda 60 kiloda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Kerem Kamal, 67 kiloda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Murat Fırat, 77 kiloda ASKİ'den Ahmet Yılmaz, 82 kiloda Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden Alperen Berber, 130 kiloda Kayseri Şeker Spor Kulübü'nden Ali Nail Arslan şampiyon oldu.

        Şampiyona yarınki müsabakalarla devam edecek.

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