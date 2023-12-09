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        Çorum'da aracın çarptığı bisikletin sürücüsü öldü

        Çorum'un Alaca ilçesinde bir aracın çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 22:15 Güncelleme: 09.12.2023 - 22:18
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        Çorum'da aracın çarptığı bisikletin sürücüsü öldü
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        Çorum'un Alaca ilçesinde bir aracın çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Günhan Mahallesi Yozgat Caddesi'nde bisikletiyle ilerleyen Mehmet Koca'ya (59) henüz kimliği belirlenemeyen kişinin kullandığı araç çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Koca'nın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Koca'nın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Olay yerinden kaçan araç sürücüsü aranıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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