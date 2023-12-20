Çorum Belediye Başkanı Aşgın, altyapı yatırımlarını değerlendirdi Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 11 ayda 100 kilometre asfalt, 55 bin metre bordür, 76 bin metrekare tretuvar, 77 bin ton sıcak asfalt serimi ile 114 kilometre kazı ve yeni yol açma çalışması yaptıklarını bildirdi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 11 ayda 100 kilometre asfalt, 55 bin metre bordür, 76 bin metrekare tretuvar, 77 bin ton sıcak asfalt serimi ile 114 kilometre kazı ve yeni yol açma çalışması yaptıklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Aşgın, Fen İşleri Müdürlüğü personeliyle değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Aşgın, toplantıda yaptığı konuşmada, 2023 yılında asfalt ve kaldırım çalışmaları ile yapı malzemeleri üretiminde rekor kırdıklarını belirtti.

Çorum'un bütün mahallelerine altyapı hizmeti götürdüklerini aktaran Aşgın, "Geride kalan 11 aylık süreçte 100 kilometre asfalt, 55 bin metre bordür, 76 bin metrekare tretuvar, 77 bin ton sıcak asfalt serimi, 114 kilometre kazı ve yeni yol açma çalışması yaptık. Taş ocağı üretim tesislerimizde 1 milyon 106 bin ton taş kırımı yapıldı, bu tarihi bir rekor. Aralık sonu itibariyle 1 milyon 150 bin tona ulaşmayı hedefliyoruz. Kendi üretim tesisimizde 11 bin metreküp hazır beton, 80 bin metrekare parke, 64 bin metre bordür üretimi yaptık." ifadelerini kullandı.