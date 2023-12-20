Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum Belediye Başkanı Aşgın, altyapı yatırımlarını değerlendirdi

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 11 ayda 100 kilometre asfalt, 55 bin metre bordür, 76 bin metrekare tretuvar, 77 bin ton sıcak asfalt serimi ile 114 kilometre kazı ve yeni yol açma çalışması yaptıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 10:21 Güncelleme: 20.12.2023 - 10:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum Belediye Başkanı Aşgın, altyapı yatırımlarını değerlendirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 11 ayda 100 kilometre asfalt, 55 bin metre bordür, 76 bin metrekare tretuvar, 77 bin ton sıcak asfalt serimi ile 114 kilometre kazı ve yeni yol açma çalışması yaptıklarını bildirdi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Aşgın, Fen İşleri Müdürlüğü personeliyle değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

        Aşgın, toplantıda yaptığı konuşmada, 2023 yılında asfalt ve kaldırım çalışmaları ile yapı malzemeleri üretiminde rekor kırdıklarını belirtti.

        Çorum'un bütün mahallelerine altyapı hizmeti götürdüklerini aktaran Aşgın, "Geride kalan 11 aylık süreçte 100 kilometre asfalt, 55 bin metre bordür, 76 bin metrekare tretuvar, 77 bin ton sıcak asfalt serimi, 114 kilometre kazı ve yeni yol açma çalışması yaptık. Taş ocağı üretim tesislerimizde 1 milyon 106 bin ton taş kırımı yapıldı, bu tarihi bir rekor. Aralık sonu itibariyle 1 milyon 150 bin tona ulaşmayı hedefliyoruz. Kendi üretim tesisimizde 11 bin metreküp hazır beton, 80 bin metrekare parke, 64 bin metre bordür üretimi yaptık." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        Meler suçladı, Belözoğlu yanıt verdi!
        Meler suçladı, Belözoğlu yanıt verdi!
        TEM Otoyolu'nda cinayete teşebbüs!
        TEM Otoyolu'nda cinayete teşebbüs!
        3 kentte buzla mücadele için yoğun mesai!
        3 kentte buzla mücadele için yoğun mesai!
        Kadro sil baştan!
        Kadro sil baştan!
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        Valilikten açıklama... Eski eş katliamı: 4 ölü!
        Valilikten açıklama... Eski eş katliamı: 4 ölü!
        Araştırmaya göre haftada 4 gün mesai stresi azalttı
        Araştırmaya göre haftada 4 gün mesai stresi azalttı
        Şiddetli yağış ve fırtına can aldı!
        Şiddetli yağış ve fırtına can aldı!
        11 kişi gözaltına alındı! 45 bin TL'ye çürük raporu!
        11 kişi gözaltına alındı! 45 bin TL'ye çürük raporu!
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        "Yemek yerine para" diyene vergi
        "Yemek yerine para" diyene vergi
        Fiyat balonunun alası evde
        Fiyat balonunun alası evde
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor?
        İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor?

        Benzer Haberler

        Ahlatcı Çorum FK, yarın Astor Enerji Şanlıurfaspor'a konuk olacak
        Ahlatcı Çorum FK, yarın Astor Enerji Şanlıurfaspor'a konuk olacak
        Sungurlu'da yanan evde hasar oluştu
        Sungurlu'da yanan evde hasar oluştu
        Çorum'da silahlı saldırıda yaralanan kişi, 112 istasyonuna sığındı
        Çorum'da silahlı saldırıda yaralanan kişi, 112 istasyonuna sığındı
        GÜNCELLEME - Çorum'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Çorum'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        Çorum'da tuğla fabrikasında yangın (2)
        Çorum'da tuğla fabrikasında yangın (2)
        Çorum'da 900 litre sahte içki ele geçirildi
        Çorum'da 900 litre sahte içki ele geçirildi