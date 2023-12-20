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        Çorum'da hayırseverlerin yaptırdığı cami ve Kur'an kursunun yer aldığı kompleks açıldı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde hayırsever vatandaşların katkılarıyla inşa edilen Sungurlu Müftülüğü, Sungurlu Şehitler Yatılı Hafızlar Erkek Kur'an Kursu, Hacı Nebi Kelepircioğlu 4-6 yaş Kur'an Kursu ve Ahmet-Hamide Çakılkum Camisi'nden oluşan kompleks hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 15:26 Güncelleme: 20.12.2023 - 15:32
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        Çorum'da hayırseverlerin yaptırdığı cami ve Kur'an kursunun yer aldığı kompleks açıldı
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde hayırsever vatandaşların katkılarıyla inşa edilen Sungurlu Müftülüğü, Sungurlu Şehitler Yatılı Hafızlar Erkek Kur'an Kursu, Hacı Nebi Kelepircioğlu 4-6 yaş Kur'an Kursu ve Ahmet-Hamide Çakılkum Camisi'nden oluşan kompleks hizmete açıldı.

        Sungurlu Müftülüğü ve Sungurlu Camileri ve Kuran Kursları Yaptırma ve Yaşatma Derneği iş birliğinde, ilçenin manevi yapısına katkı sağlamak amacıyla kompleks inşa edildi.

        Sungurlu Belediyesinin arazi desteği sağladığı komplekse çok sayıda hayırsever de maddi katkı sundu.

        2019'da temeli atılan ve kısa süre önce tamamlanan Müftülük hizmet binası, cami, kurs ve yatılı bölümden oluşan kompleks için açılış töreni yapıldı.

        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Bahçelievler Mahallesi'nde düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, kompleksin Sungurlu için ne kadar önemli olduğunun, vatandaşların açılış törenine gösterdiği yoğun ilgiden anlaşıldığını söyledi.

        Sungurlu'nun tarımsal ürünleri ve sanayi yatırımlarıyla Çorum'un en büyük ve gelişime açık ilçesi olduğunu belirten Dağlı, "Maddi kalkınmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İnsanlara iş, aş, ekmek vermenin ne kadar kutsal olduğunu biliyoruz. En az onun kadar buradaki manevi kalkınmaya dönük bu çalışma da önemli. Burada 100 hafızın eğitim görmesi bizim için son derece önemli. 4-6 yaş kurslarımıza da çok önem veriyoruz. Camimiz, Müftülük binamızın da burada olmasıyla bölge komplekse dönüştü. Hayrı olanları kutluyorum. Burada gençlerimiz yetişecek ve Sungurlu'nun ileriye dönük insan altyapısının oluşmasında mutlaka katkı sağlayacaklar." diye konuştu.

        Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş de kompleksin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Sungurlu İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu ise Ahmet-Hamide Çakılkum Camisi'nin 350 cemaat, Hacı Nebi Kelepircioğlu 4-6 yaş Kur'an Kursu'nun 80 öğrenci ve Şehitler Yatılı Hafızlar Erkek Kur'an Kursu'nun 100 yatak kapasiteli olduğunu aktardı.

        İki kattan oluşan Müftülük hizmet binasının da kompleksin içinde yer aldığını dile getiren Eroğlu, binaların yapımında katkıda bulunanlara teşekkür etti.

        Törende konuşmaların ardından dua edilerek, kurdele kesildi.

        Vali Dağlı, törenin ardından cami ve kursları gezerek inceleme yaptı.

        Törene, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Çağlar ile eski Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de katıldı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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