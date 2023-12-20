Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da bir kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Çorum'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 15:33 Güncelleme: 20.12.2023 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da bir kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Y.D'yi (67) Mimar Sinan 1. Cadde'deki evinde hareketsiz bulan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

        İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

        Y.D, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Sahte içkiden zehirlendiği belirlenen ve hayati tehlikesi bulunan Y.D, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 2 bölgeye dikkat! Perşembe alarmı!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 2 bölgeye dikkat! Perşembe alarmı!
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        Kadro sil baştan!
        Kadro sil baştan!
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        Mahkemeden karar çıktı
        Mahkemeden karar çıktı
        Korkunç olay! Trafikte cinayet kamerada!
        Korkunç olay! Trafikte cinayet kamerada!
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        MKE Ankaragücü o görüntüleri paylaştı
        MKE Ankaragücü o görüntüleri paylaştı
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti

        Benzer Haberler

        Çorum'da hayırseverlerin yaptırdığı cami ve Kur'an kursunun yer aldığı komp...
        Çorum'da hayırseverlerin yaptırdığı cami ve Kur'an kursunun yer aldığı komp...
        Çorum'da iş yerinin çatısından düşen işçi ağır yaralandı
        Çorum'da iş yerinin çatısından düşen işçi ağır yaralandı
        Çorum'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Çorum'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Kargı tulum peyniri TÜBİTAK projesiyle endüstriye kazandırılacak
        Kargı tulum peyniri TÜBİTAK projesiyle endüstriye kazandırılacak
        Çorum FK, teknik direktör Özbalta yönetiminde yükselişe geçti
        Çorum FK, teknik direktör Özbalta yönetiminde yükselişe geçti
        Ahlatcı Çorum FK, yarın Astor Enerji Şanlıurfaspor'a konuk olacak
        Ahlatcı Çorum FK, yarın Astor Enerji Şanlıurfaspor'a konuk olacak