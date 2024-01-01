Çorum'da kardeşler arasındaki bıçaklı kavgada ağabey yaralandı
Çorum'da bıçaklı kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.
Çorum'da bıçaklı kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.
A.C.E. (16) ile abisi M.M.E.(22) arasında Gülabibey Mahallesi Beytepe 3. Cadde'deki evde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.C.E, ağabeyini bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı M.M.E sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli A.C.E polis ekiplerince gözaltına alındı.
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