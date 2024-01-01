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        Çorum'da kardeşler arasındaki bıçaklı kavgada ağabey yaralandı

        Çorum'da bıçaklı kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 21:58 Güncelleme: 01.01.2024 - 22:08
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        Çorum'da kardeşler arasındaki bıçaklı kavgada ağabey yaralandı
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        Çorum'da bıçaklı kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

        A.C.E. (16) ile abisi M.M.E.(22) arasında Gülabibey Mahallesi Beytepe 3. Cadde'deki evde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.C.E, ağabeyini bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı M.M.E sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şüpheli A.C.E polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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