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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten, Uğurludağ'da sergi açılışına katıldı

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Çorum'da Uğurludağ Halk Eğitimi Merkezince (HEM) düzenlenen serginin açılış törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 19:56 Güncelleme: 05.01.2024 - 19:59
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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten, Uğurludağ'da sergi açılışına katıldı
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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Çorum'da Uğurludağ Halk Eğitimi Merkezince (HEM) düzenlenen serginin açılış törenine katıldı.

        HEM kursiyerlerinin dönem içinde yaptığı çalışmalardan oluşan sergiyi gezen Ökten, kursiyerlerle sohbet etti.

        Ökten ayrıca, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Birol'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Açılış törenine Uğurludağ Kaymakamı Mehmet Buğra Katırcı, Belediye Başkanı Remzi Torun ve vatandaşlar da katıldı.

        Galeri
        Galeri

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