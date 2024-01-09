Çorum'da otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

M.A. (27) idaresindeki 66 ABP 261 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Koçhisar Barajı yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan M.E.A. (15), sağlık ekiplerince ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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