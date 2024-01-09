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        Çorum'da otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 14:12 Güncelleme: 09.01.2024 - 14:12
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        Çorum'da otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        M.A. (27) idaresindeki 66 ABP 261 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Koçhisar Barajı yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ile araçta bulunan M.E.A. (15), sağlık ekiplerince ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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