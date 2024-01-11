Çorum Valisi Dağlı, basınla buluştu

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

Dağlı, Öğretmenevi'ndeki programda yaptığı konuşmada, 10 Ocak'ın hem Gazeteciler Günü hem de İdareciler Günü olduğu, bu nedenle gazetecilere "gönül dostları" olarak hitap ettiğini söyledi.

İdarecilerin ve gazetecilerin el ele vererek kamu hizmeti sunduğunu belirten Dağlı, aksi taktirde kamu hizmetinin başarılı olmasının mümkün olmayacağını kaydetti.

Çorum'un coğrafi konum olarak bölgeleri birbirine bağlayan noktada bulunmasından dolayı şanslı bir il olduğunu anlatan Dağlı, kentin tarım potansiyelinin de yüksek olduğunu, yeni sulama imkanları, yenilikçi ürün ve uygulamalarla daha ileri noktalara gidilebileceğini tespit ettiklerini bildirdi.

Çorum'un bulunduğu bölgedeki 8 il arasında sanayi üretimi açısından en iyi il olduğuna dikkati çeken Dağlı, "Tabii burada neler yapmalıyız? Birincisi, organize sanayi bölgelerimizde boş olan parsellerin bir an önce doldurulması, üretime geçmeleri ve hızlanmaları için teşvik edilmesi, yine katma değeri yüksek, ihracata dayanan ürünlerin üretilmesi ve şirketlerimizin sanayi tesislerimizin kurumsallaşması, verimlilik boyutunda çalışmalarını iyileştirmeleri için gayret gösteriyoruz." dedi.

İskilip OSB'nin kurulumunun tamamlandığını, Alaca için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Dağlı, Sungurlu OSB'yi daha çok savunma sanayisine yönelik üretim yapan bir bölgeye dönüştürmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Çorum'da turizm alanında da çalışmalar yürüttüklerine dikkati çeken Dağlı, "Çok değerlendiremediğimizi düşündüğümüz, hep potansiyel kelimesi üzerinden gittiğimiz alanlarda neler yapmamız gerektiğiyle ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Kümülatif ve geniş bir çalışma yapmak gerekiyor turizm konusunda. Pandemiden önce, pandemiden sonra diye bir kavram doğdu. Pandemiden öncesiyle sonrası da turizm bakımından Çorum'da bazı şeylerin değiştiğini, aleyhimize gelişme olduğunu anlıyoruz." diye konuştu.

Çorum'un Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yaptığını hatırlatan Dağlı, "Çok kıymetli bir yer. İki bin yılın üzerinde Hititler burada. Öncesinde Hattiler var. Kadeş Barış Anlaşması bu dönemde yapılmış. Bunu turizme nasıl döndürebiliriz, daha fazla misafire turisti nasıl döndürebiliriz, bunlarla ilgili çok daha fazla kafa yormamız gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çorum'un yerel basınının etkin olduğunun altını çizen Dağlı, "Çorum basınının ben Çorum'a gelmezden önce bu kadar Türkiye çapında önemli rüzgarı olduğunu bilmiyordum. Türkiye'de Çorum yerel basınının hatırı sayılır yeri olduğunu öğrenmiş olduk. Bu anlamda siz değerli basın mensubu arkadaşlarımızı kutluyorum." dedi.