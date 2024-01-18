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        AK Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Aşgın, kentte coşkuyla karşılandı

        AK Parti'nin Çorum Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Halil İbrahim Aşgın, kentte kalabalık bir grup tarafından karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 21:59 Güncelleme: 18.01.2024 - 22:54
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        AK Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Aşgın, kentte coşkuyla karşılandı
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        AK Parti'nin Çorum Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Halil İbrahim Aşgın, kentte kalabalık bir grup tarafından karşılandı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için Çorum Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Aşgın, AK Parti milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya ile kente geldi.

        Şehir girişinde partililer tarafından karşılanan Aşgın, Hıdırlık Camisi'ne giderek burada dua etti.

        Ardından Hürriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlara hitap eden Aşgın, ilk 5 yıllık görev sürecinde gönüller yapmaya gayret ettiğini, ikinci beş yılında da aynı hassasiyeti gözeteceğini söyledi.

        İlk göreve geldiğinde yalnızca Allah'ın rızasını, halkın duasını kazanmak için çalışacağına söz verdiğini ve bunun haricinde hiçbir dünyevi hedefi gözetmediğini belirten Aşgın, mahcup olmamanın huzurunu yaşadığını kaydetti.

        Aşgın, "Çorum'da Saat Kulesi, bütün sokaklar, caddeler şahit ki Halil İbrahim Aşgın demek kardeşlik, adalet, eşitlik, tevazu, samimiyet, gayret demektir. Gökte Allah şahit olsun ki ikinci dönemde duruşumuzdan zerre taviz vermeyeceğiz." dedi.

        İlk 5 yıllık dönemde her güne besmele ile başladığını, her akşam şükrederek yattığını anlatan Aşgın, ikinci beş yılda da bunu sürdüreceğini aktardı.

        Türkiye'de benzer ölçekli belediyeler arasında borcu bulunmayan, 4 milyar lira civarında bütçesi olan belki de tek belediye olduklarını vurgulayan Aşgın, "Bunu nasıl yaptın diye soruyorlar. Sihirli kelime şu, "samimiyet." Olduğun gibi görünmek ve çalışmak, Allah için çalışmak. Sihir burada. Bir de buna Halil İbrahim bereketi eklenince Allah bize veriyor, biz işçimize veriyoruz, asfalt döküyoruz. En çok da yapmaktan hoşlandığımız şey gönülleri yapmak." diye konuştu.

        Çorum'da Cumhur İttifakı olarak AK Parti ve MHP'nin seçime birlikte girdiğini ifade eden Aşgın, Çorum Belediyesi'ni kazanacaklarını, kentteki toplam 16 ilçe ve belde belediyesini kazanmak için hep birlikte çalışacaklarını vurguladı.

        AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammet Fatih Temur, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş da konuşmalarında kentteki 16 belediyeyi kazanmak istediklerini dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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