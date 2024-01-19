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        GÜNCELLEME - Çorum'da polise çarpıp kaçan uyuşturucu zanlıları kovalamacayla yakalandı

        Çorum'un Osmancık ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp içinde uyuşturucu bulunan otomobille bir komisere çarparak kaçan 2 zanlı, kovalamaca sonucu Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 13:43 Güncelleme: 19.01.2024 - 13:43
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        GÜNCELLEME - Çorum'da polise çarpıp kaçan uyuşturucu zanlıları kovalamacayla yakalandı
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        Çorum'un Osmancık ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp içinde uyuşturucu bulunan otomobille bir komisere çarparak kaçan 2 zanlı, kovalamaca sonucu Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yakalandı.

        Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen A.K. ve M.Ç, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.

        Şehir dışından kente uyuşturucu getirdiği belirlenen zanlılar, teknik ve fiziki takibin ardından Osmancık ilçesinde durdurulmak istendi. Polisin "dur" ihtarına uymayan iki zanlı, bir komisere çarparak otomobille kaçmaya başladı.

        Zanlılar, yaklaşık 45 kilometre süren kovalamacanın ardından Çorum ve Amasya narkotik polislerinin ortak çalışmasıyla Gümüşhacıköy ilçesinde yakalandı.

        Araçta yapılan aramada önemli miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Öte yandan zanlıların otomobille çarparak yaraladığı komiserin polis otosuyla takip ettiği şüphelilerin yakalanmalarının ardından Gümüşhacıköy'deki hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

        Gözaltına alınan A.K. ve M.Ç, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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