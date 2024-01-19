Çorum'da okullarda karne töreni düzenlendi

Çorum'da öğrenciler okullarda düzenlenen karne töreni sonrası yarıyıl tatiline girdi.

Alaca'da ilk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören 4 bin 750 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katıldı.

Burada öğrencilerle sohbet eden Aytemür, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Törene Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çaylak da katıldı.

Sınıfları gezen Aytemür, öğrencilerle tatil pastası kesti.

- Oğuzlar

Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan, Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Okur, İlçe Emniyet Amiri Esat Çelik ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atçıoğlu, Oğuzlar İlkokulu'nda öğrencilere karnelerini verdi.

Kaymakam Turan, karne töreni için bir araya geldiği öğrencilerle sohbet etti.

- Bayat

Bayat'ta ilk ve orta dereceli okullarda 1856 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Bayat Kaymakam Seher Söyler, Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen törende, ilk kez karne heyecanı yaşayan birinci sınıf öğrencilerine karne verdi.

Söyler, öğrencilere tatili dinlenerek ve kitap okuyarak geçirmelerini tavsiye etti.

- Dodurga

Dodurga kaymakamı Hakan Vatansever ve Belediye başkanı Mustafa Aydın, Dodurga Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğrencilere karne dağıttı.

Kaymakam Vatansever, karne töreni nedeniyle bir araya geldiği öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilere eğitim hayatında başarı dileyen Vatansever, "Vatan için hayırlı evlatlar olarak inşallah hepiniz okuyup güzel yerlerde iş sahibi olmanızı temenni ediyorum." dedi.