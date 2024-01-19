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        Çorum'da okullarda karne töreni düzenlendi

        Çorum'da öğrenciler okullarda düzenlenen karne töreni sonrası yarıyıl tatiline girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 14:11 Güncelleme: 19.01.2024 - 14:17
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        Çorum'da okullarda karne töreni düzenlendi
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        Çorum'da öğrenciler okullarda düzenlenen karne töreni sonrası yarıyıl tatiline girdi.

        Alaca'da ilk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören 4 bin 750 öğrenci karne sevinci yaşadı.

        Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katıldı.

        Burada öğrencilerle sohbet eden Aytemür, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

        Törene Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çaylak da katıldı.

        Sınıfları gezen Aytemür, öğrencilerle tatil pastası kesti.

        - Oğuzlar

        Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan, Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Okur, İlçe Emniyet Amiri Esat Çelik ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atçıoğlu, Oğuzlar İlkokulu'nda öğrencilere karnelerini verdi.

        Kaymakam Turan, karne töreni için bir araya geldiği öğrencilerle sohbet etti.

        - Bayat

        Bayat'ta ilk ve orta dereceli okullarda 1856 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

        Bayat Kaymakam Seher Söyler, Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen törende, ilk kez karne heyecanı yaşayan birinci sınıf öğrencilerine karne verdi.

        Söyler, öğrencilere tatili dinlenerek ve kitap okuyarak geçirmelerini tavsiye etti.

        - Dodurga

        Dodurga kaymakamı Hakan Vatansever ve Belediye başkanı Mustafa Aydın, Dodurga Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğrencilere karne dağıttı.

        Kaymakam Vatansever, karne töreni nedeniyle bir araya geldiği öğrencilerle sohbet etti.

        Öğrencilere eğitim hayatında başarı dileyen Vatansever, "Vatan için hayırlı evlatlar olarak inşallah hepiniz okuyup güzel yerlerde iş sahibi olmanızı temenni ediyorum." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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