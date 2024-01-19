GÜNCELLEME 2 - Çorum'da polise çarpıp kaçan uyuşturucu zanlıları kovalamacayla yakalandı

Çorum'un Osmancık ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp içinde uyuşturucu bulunan otomobille bir komisere çarparak kaçan 2 zanlı, kovalamaca sonucu Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yakalandı.

Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen A.K. ve M.Ç, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.

Şehir dışından kente uyuşturucu getirdiği belirlenen zanlılar, teknik ve fiziki takibin ardından Osmancık ilçesinde durdurulmak istendi. Polisin "dur" ihtarına uymayan iki zanlı, bir komisere çarparak otomobille kaçmaya başladı.

Zanlılar, yaklaşık 45 kilometre süren kovalamacanın ardından Çorum ve Amasya narkotik polislerinin ortak çalışmasıyla Gümüşhacıköy ilçesinde yakalandı.

Araçta yapılan aramada 21 bin tablet sentetik ecza ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 33 bin 200 lira, 300 dolar ve 50 avro ele geçirildi.

Öte yandan zanlıların otomobille çarparak yaraladığı komiserin polis otosuyla takip ettiği şüphelilerin yakalanmalarının ardından Gümüşhacıköy'deki hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Komiser, buradaki tedavinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Gözaltına alınan A.K. ve M.Ç, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Soruşturma kapsamında, farklı bir araçla aynı suça karıştığı belirlenen S.B. ve A.Ö. de narkotik ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalandı.