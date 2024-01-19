Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Çorum'da polise çarpıp kaçan uyuşturucu zanlıları kovalamacayla yakalandı

        Çorum'un Osmancık ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp içinde uyuşturucu bulunan otomobille bir komisere çarparak kaçan 2 zanlı, kovalamaca sonucu Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 12:44 Güncelleme: 19.01.2024 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 2 - Çorum'da polise çarpıp kaçan uyuşturucu zanlıları kovalamacayla yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un Osmancık ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp içinde uyuşturucu bulunan otomobille bir komisere çarparak kaçan 2 zanlı, kovalamaca sonucu Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yakalandı.

        Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen A.K. ve M.Ç, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.

        Şehir dışından kente uyuşturucu getirdiği belirlenen zanlılar, teknik ve fiziki takibin ardından Osmancık ilçesinde durdurulmak istendi. Polisin "dur" ihtarına uymayan iki zanlı, bir komisere çarparak otomobille kaçmaya başladı.

        Zanlılar, yaklaşık 45 kilometre süren kovalamacanın ardından Çorum ve Amasya narkotik polislerinin ortak çalışmasıyla Gümüşhacıköy ilçesinde yakalandı.

        Araçta yapılan aramada 21 bin tablet sentetik ecza ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 33 bin 200 lira, 300 dolar ve 50 avro ele geçirildi.

        Öte yandan zanlıların otomobille çarparak yaraladığı komiserin polis otosuyla takip ettiği şüphelilerin yakalanmalarının ardından Gümüşhacıköy'deki hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Komiser, buradaki tedavinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

        Gözaltına alınan A.K. ve M.Ç, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Soruşturma kapsamında, farklı bir araçla aynı suça karıştığı belirlenen S.B. ve A.Ö. de narkotik ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da açıklamalar
        Öğretmenlere kaşıkla velilere kepçeyle zam
        Öğretmenlere kaşıkla velilere kepçeyle zam
        "Hedefimiz savunmada tam bağımsız Türkiye"
        "Hedefimiz savunmada tam bağımsız Türkiye"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İşte Türkiye'nin 49. 'milli parkı'
        İşte Türkiye'nin 49. 'milli parkı'
        5 ton sahte içki ele geçirildi
        5 ton sahte içki ele geçirildi
        Önce sevgilisinin sonra da kendinin canına kıydı
        Önce sevgilisinin sonra da kendinin canına kıydı
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        Gidişleri kadar dönüşleri de zorlu süreç
        Gidişleri kadar dönüşleri de zorlu süreç
        Avukat evinde defalarca bıçaklanarak öldürüldü! 14 yaşındaki oğlu gözaltında!
        Avukat evinde defalarca bıçaklanarak öldürüldü! 14 yaşındaki oğlu gözaltında!
        Sulama göletinde bulundu
        Sulama göletinde bulundu
        Bosna Hersek'teki Osmanlı hatırası
        Bosna Hersek'teki Osmanlı hatırası
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        "İstikbal göklerdedir"
        "İstikbal göklerdedir"
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        İlk Türk astronot dünya basınında
        İlk Türk astronot dünya basınında
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Yıldızlar gecesi!
        Yıldızlar gecesi!
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var

        Benzer Haberler

        Bayat'ta dolu etkili oldu
        Bayat'ta dolu etkili oldu
        İskilip'te okullarda karne töreni düzenlendi
        İskilip'te okullarda karne töreni düzenlendi
        Uğurludağ'da okullarda karne töreni düzenlendi
        Uğurludağ'da okullarda karne töreni düzenlendi
        Çorum'da okullarda karne töreni düzenlendi
        Çorum'da okullarda karne töreni düzenlendi
        GÜNCELLEME - Çorum'da polise çarpıp kaçan uyuşturucu zanlıları kovalamacayl...
        GÜNCELLEME - Çorum'da polise çarpıp kaçan uyuşturucu zanlıları kovalamacayl...
        Çorum'da polise çarpıp kaçan uyuşturucu zanlıları kovalamacayla yakalandı
        Çorum'da polise çarpıp kaçan uyuşturucu zanlıları kovalamacayla yakalandı