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        Polise çarpıp kaçarken kovalamacayla yakalanan uyuşturucu zanlılarının 3'ü tutuklandı

        Çorum'un Osmancık ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp içinde uyuşturucu bulunan otomobille bir komisere çarparak kaçan ve kovalamaca sonucu Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 14:42 Güncelleme: 23.01.2024 - 14:42
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        Polise çarpıp kaçarken kovalamacayla yakalanan uyuşturucu zanlılarının 3'ü tutuklandı
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        Çorum'un Osmancık ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp içinde uyuşturucu bulunan otomobille bir komisere çarparak kaçan ve kovalamaca sonucu Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

        Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla polis kovalamacasıyla yakalanan A.K. ve M.Ç ile aynı suçtan yakalanan S.B. ile A.Ö, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan A.K, M.Ç. ve A.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, S.B. ise serbest bırakıldı.

        Çorum'un Osmancık ilçesinde 19 Ocak'ta polisin "dur" ihtarına uymayıp içinde uyuşturucu bulunan otomobille bir komisere çarparak kaçan A.K. ve M.Ç, yaklaşık 45 kilometre süren kovalamaca sonucu Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yakalanmıştı.

        Soruşturma kapsamında, farklı bir araçla aynı suça karıştığı belirlenen S.B. ve A.Ö. de narkotik ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalanmıştı.

        Zanlılara ait araçta yapılan aramada 21 bin tablet sentetik ecza ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 33 bin 200 lira, 300 dolar ve 50 avro ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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