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        Çorum'da itfaiye aracının park halindeki kamyonete çarptığı kazada iki itfaiye eri yaralandı

        Çorum'un Osmancık ilçesinde itfaiye aracının park halindeki kamyonete çarpması sonucu 2 itfaiye personeli yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 17:59 Güncelleme: 23.01.2024 - 18:07
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        Çorum'da itfaiye aracının park halindeki kamyonete çarptığı kazada iki itfaiye eri yaralandı
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        Çorum’un Osmancık ilçesinde itfaiye aracının park halindeki kamyonete çarpması sonucu 2 itfaiye personeli yaralandı.

        İtfaiye İstasyonu'na giden Osmancık Belediyesine ait Ramazan Uslu yönetimindeki 19 HS 584 plakalı itfaiye aracı, Rıfat Göbel Caddesi'nde park halindeki 19 HR 390 plakalı kamyonete çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan itfaiye personeli Serhat Özdoğan yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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