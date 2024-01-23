Çorum'da itfaiye aracının park halindeki kamyonete çarptığı kazada iki itfaiye eri yaralandı

Çorum’un Osmancık ilçesinde itfaiye aracının park halindeki kamyonete çarpması sonucu 2 itfaiye personeli yaralandı.

İtfaiye İstasyonu'na giden Osmancık Belediyesine ait Ramazan Uslu yönetimindeki 19 HS 584 plakalı itfaiye aracı, Rıfat Göbel Caddesi'nde park halindeki 19 HR 390 plakalı kamyonete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan itfaiye personeli Serhat Özdoğan yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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