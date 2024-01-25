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        Ressam Şahika Çağlar, 6 Şubat depremlerine 10 metrekarelik kolajla dikkat çekecek

        Çorumlu ressam Şahika Çağlar, 6 Şubat depremlerinden etkilenen çocukların çizdiği resimlerden oluşturduğu 10 metrekarelik kolajını, Hollanda'da sergileyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 12:31 Güncelleme: 25.01.2024 - 12:53
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        Ressam Şahika Çağlar, 6 Şubat depremlerine 10 metrekarelik kolajla dikkat çekecek
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        Çorumlu ressam Şahika Çağlar, 6 Şubat depremlerinden etkilenen çocukların çizdiği resimlerden oluşturduğu 10 metrekarelik kolajını, Hollanda'da sergileyecek.

        Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından Gökyüzü Sanatsal İyilik Vakfı organizasyonuyla bölgeye giden Çağlar, burada, depremin çocukların üzerindeki olumsuz etkilerini gidermek amacıyla onlarca çocukla birlikte resim yaptı.

        Depremin neden olduğu yıkıma rağmen çocukların umut içerikli resimlerinden etkilenen Çağlar, çocukların çizdiği resimleri 10 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde bir kolajda bir araya getirdi.

        "Umut Dolu Hayaller" adı verilen kolaj, depremin birinci yıl dönümünde, Hollanda Deprem Dayanışma Grubu'nun desteğiyle Hollanda'nın Deventer Kent Kütüphanesi'nde açılacak sergide sanatseverlerle buluşacak.

        Çağlar, AA muhabirine, kolajda depremzede çocukların çaresizlik içinde kurdukları renkli hayallere yer verdiğini söyledi.

        Sergi ile deprem felaketinin büyüklüğünü Avrupa'ya taşıyacaklarını aktaran Çağlar, sergiden ve bağışlardan elde edilecek gelirin, Hollanda Deprem Dayanışma Grubunca Hatay'da inşa edilmesi planlanan Anne-Çocuk Sanatevi için kullanılacağını belirtti.

        Serginin 6 Şubat Salı günü saat 19.00'da açılacağının bilgisini veren Çağlar, daha sonra Hollanda'nın diğer kentlerinde de kolajın sergileneceğini kaydetti.

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