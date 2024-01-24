Dodurga Mustafa Kemal İlkokulu'ndan eğitimciler Hollanda'yı ziyaret etti Çorum'un Dodurga ilçesinde okul müdürü ve bir öğretmenin Erasmus+projesi ile Avrupa'ya gittiği bildirildi.

Çorum'un Dodurga ilçesinde okul müdürü ve bir öğretmenin Erasmus+projesi ile Avrupa'ya gittiği bildirildi.

Dodurga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Mustafa Kemal İlkokulu Müdürü Eren Köylü ve sınıf öğretmeni Irmak Çakmak'ın "Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyon Projesi" kapsamında Hollanda'ya gittiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe milli Eğitim Müdürü İsmail Özüdoğru, proje ile ilçedeki öğretmen ve öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Özüdoğru, "Avrupa'daki eğitim sistemleriyle karşılaştırma yaparak, en iyi uygulamaları öğrenmek ve paylaşmak istedik. Ayrıca, Avrupa'nın ortak değerlerini tanımak ve yaymak için fırsat yarattık. Katılımcılarımızın edindikleri deneyimleri okullarına ve toplumlarına aktaracaklarına inanıyorum. Önümüzdeki günlerde de Alpagut Ortaokulu ve Çok Programlı Anadolu Lisesi de Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyon Projesi kapsamında Avrupa'ya gidecek." ifadelerini kullandı.