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        Çorum'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 19:16 Güncelleme: 24.01.2024 - 19:42
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        Çorum'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Zile Caddesi'nde iş yeri bulunan E.E. ve oğlu K.E. ile aralarında husumet bulunan A.B. ve oğlu S.B. tartışmaya başladı.

        Kavgaya dönüşen olayda E.E. ve oğlu K.E. bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olayın ardından araçlarıyla Alaca Devlet Hastanesi'ne giden yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Zanlı baba ve oğlu ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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