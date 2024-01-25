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        Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü emniyet kemeri sayesinde kazayı yaralanmadan atlattı

        Çorum'un Alaca ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü, emniyet kemerinin takılı olması sayesinde kazayı yara almadan atlatmayı başardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 17:36 Güncelleme: 25.01.2024 - 17:39
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        Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü emniyet kemeri sayesinde kazayı yaralanmadan atlattı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü, emniyet kemerinin takılı olması sayesinde kazayı yara almadan atlatmayı başardı.

        Nail Kaya idaresindeki 35 E 2746 plakalı otomobil, Alaca-Tokat kara yolu Sancı köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        Sürücü, ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıktıktan sonra 112'den yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sürücü Nail Kaya, İzmir'den Tokat'a seyahat ettiğini, araç kullanırken emniyet kemeri kullanmaya özen gösterdiğini, kemerin takılı olmasından dolayı kazayı yara almadan atlattığını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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