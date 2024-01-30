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        Çorum'da çaldıkları otomobili bırakıp kaçan 2 hırsızlık zanlısı aranıyor

        Çorum'da çaldıkları otomobili terk ederek kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 18:09 Güncelleme: 30.01.2024 - 18:09
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        Çorum'da çaldıkları otomobili bırakıp kaçan 2 hırsızlık zanlısı aranıyor
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        Çorum'da çaldıkları otomobili terk ederek kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Hasan S, 44 EZ 270 plakalı otomobilinin Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nden çalındığı iddiasıyla ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) aracılığıyla yeri tespit edilen araç, takibe alındı.

        Mimar Sinan Mahallesi Erzurum Dede Türbesi yolunda aracın önünün kesilmesi üzerine araçtan inen 2 zanlı, yaya olarak bölgeden uzaklaştı.

        Çalınan otomobil polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından sahibine teslim edilirken, zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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