Çorum'da otomobile silahla ateş eden 3 kişi tutuklandı

Çorum'da park halindeki otomobile silahla ateş eden 3 kişi tutuklandı.

Kale Mahallesi Aksaray 1. Cadde'de S.K'ye ait park halindeki 06 BFV 15 plakalı otomobile pompalı tüfekle ateş ettikleri belirlenen E.G, B.B. ve C.M, polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlılarla araç sahibi arasında husumet olduğu öğrenildi.

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