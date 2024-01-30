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        Emekli öğretmen 53 yıldır gördüklerini "şiir dili" ile kayıt altına alıyor

        Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki emekli öğretmen Muzaffer Şanver, hayata dair gözlemlerini 53 yıldır şiirlerle anlatmaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 11:17 Güncelleme: 30.01.2024 - 11:17
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        Emekli öğretmen 53 yıldır gördüklerini "şiir dili" ile kayıt altına alıyor
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        Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki emekli öğretmen Muzaffer Şanver, hayata dair gözlemlerini 53 yıldır şiirlerle anlatmaya çalışıyor.

        1971'de Erzincan'ın Çayırlı ilçesine bağlı Yaylalar köyünde öğretmenlik yapmaya başlayan Şanver, burada tanıştığı insanların hayat mücadelelerinden esinlenerek ilk kez şiir yazmaya başladı.

        Daha sonra Türkiye'nin farklı bölgelerinde 2000'e kadar öğretmenlik mesleğini sürdüren Şanver, mesleğinden emekli olsa da şiir yazmayı bırakmadı.

        Bu sürede yazdığı şiirleri "Bergüzar", "Bir Tel İki Tekerlek", "Bir Akşam Üstü" ve "Kardan Adam Üşüyor" isimli dört kitapta toplayan Şanver'in, "Naylon Ayakkabılar" isimli bir de hikaye kitabı yayımlandı.

        Şanver, AA muhabirine, şiirin kendisi için "kendini ifade etme biçimi" olduğunu söyledi.

        Hayatın gerçeklerini şiirlerine yansıttığını belirten Şanver, "Şiir benim için hayatın içindeki güzellikleri, acıları, sevinçleri, üzüntüleri dile getirmenin en güzel yolu. Şiir benim için bir tutku." dedi.

        İlk yazdığı şiirlerde köy hayatını, daha sonra gittiği yerleri, tanıştığı insanları şiir diliyle kayıt altına aldığını dile getiren Şanver, "Şiirlerimde genelde insan hayatını, tabiatı ve çevremizi tanıtmaya çalışıyorum. Kaldığım köylerle ilgili şiirler var. Osmancık ile ilgili de şiirlerim var." diye konuştu.

        Şanver, şiirlerinin geçmişteki günlük yaşamın gelecek nesillere aktarılması açısından önemine dikkati çekerek, "Şiirlerimi genelde geçmişten geleceğe bir köprü gibi görüyorum. O köprüyü geçenlerden daha öncekileri görmelerini istiyorum, o yüzden yazıyorum. Şimdiki nesil, daha önceki neslin ne yaşadığını belki bilemeyebilir. Belki duymuşlardır ama önem vermemişlerdir. Ben birazcık daha önemsesinler diye onu şiir şeklinde yazıyorum ki akılda kalsın ve geçmişini unutmasın gençlerimiz." şeklinde konuştu.

        Kendi öğrencilik yıllarında öğretmeninin okuduğu bir şiiri unutamadığını anlatan Şanver, "Size o şiiri söyleyebilirim. 'Cebeci köprüsü yüksek, altından tren geçiyor. Ya benim aklımdan geçenler, kimse bilmiyor.' Ama benim aklımdan geçenleri de herkes bilsin istiyorum. Ben o yüzden şiire birazcık daha ilgi duydum, biraz daha merak sardım. O yüzden hep şiirle anlatmaya çalıştım, şiirle anlatıyorum." ifadelerini kullandı.

        Şanver, yeni şiir kitapları çıkarmak istediğini sözlerine ekledi.

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