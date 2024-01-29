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        Çorum'da çekilen "Efsane" filminin galası yapıldı

        Senaristliğini ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği "Efsane" filminin galası, Çorum'da yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 23:13 Güncelleme: 29.01.2024 - 23:27
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        Çorum'da çekilen "Efsane" filminin galası yapıldı
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        Senaristliğini ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği "Efsane" filminin galası, Çorum'da yapıldı.

        Film oyuncuları Ahmet Kural, Sadi Celil Cengiz, Elif Ongan, Cemile Canyurt ve Tuana Tezsay, kentte bir sinema salonundaki galada, gösterim öncesi izleyiciyle buluştu.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, gösterim öncesi düzenlenen basın toplantısında, filmin kentte heyecan uyandırdığını söyledi.

        Çorum'un birçok güzelliğe sahip olduğunu dile getiren Aşgın, film için Çorum'un tercih edilmesinden dolayı yapımcı ve oyunculara teşekkür etti.

        Oyuncu Ahmet Kural da Çorum'da olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Biz çok güldük, çok eğlendik. Filmde Çorum'un tarihini, doğa harikalarını göreceksiniz." dedi.

        Cemile Canyurt da filmin izleyici tarafından beğenilmesini temenni etti.

        Sadi Celil Cengiz de filmin dünya prömiyerini "dünyanın merkezi" Çorum'da yapmak istediklerini kaydetti.

        Tuana Tezsay da çok güzel bir iş çıkardıklarını belirterek, izleyenlerin mutlu olmasını temenni etti.

        Yapımcı Aytağ Ağdağ ise filmi Çorum'da çekmeye karar verdiklerinde bu kadar misafirperver bir halkla karşılaşmayı beklemediklerini anlatarak, "Bu nedenle ilk galayı burada yapıyoruz. Biz de elimizden geldiği kadar filmde Çorum'un doğasını, insanını, şivesini göstermeye çalıştık. Umarım sizler de beğenirsiniz ve bu film bir seri olur, gelir burada her sene film çekeriz." diye konuştu.

        Oyuncular daha sonra hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Çorum'un Kargı ve Osmancık ilçelerinde çekilen, tarihi Çorum Müzesi, tarihi Koyunbaba Köprüsü ve Kapılıkaya Kaya Mezarı gibi tarihi yapılardan görüntülerin yer aldığı film izleyiciler tarafından beğenildi.

        Çorum'da yaşayan ve binlerce yıldır yoğurtçuluk yapan Sadık ve ailesinin konu edildiği "Efsane" filmi, dedenin, efsane yoğurdun sırrını ailenin hangi üyesine miras bırakacağını anlatıyor.

        Yapımcılığını Aytaç Ağdağ, yapımını Aytaç Medya ve Zirve Yapım'ın üstlendiği film, 2 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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