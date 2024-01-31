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        Çorum'da 2023'te jandarma ekipleri olayların yüzde 96'sını aydınlattı

        Çorum Jandarma Komutanlığınca geçen yıl 2 bin 406 olayın yüzde 96'sını aydınlattığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 14:16 Güncelleme: 31.01.2024 - 14:16
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        Çorum'da 2023'te jandarma ekipleri olayların yüzde 96'sını aydınlattı
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        Çorum Jandarma Komutanlığınca geçen yıl 2 bin 406 olayın yüzde 96'sını aydınlattığı bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının kırsal bölgelerde emniyet ve asayişi sağlamak amacıyla görevini yerine getirdiği belirtildi.

        Açıklamada, "Kişilere, mal varlığına, topluma, millete ve devlete karşı işlenen 2 bin 406 olayın yüzde 96'sı aydınlatılmış, 6 kasten öldürme ve 333 kasten yaralama olayının tamamı aydınlatılarak 3 bin 536 şahıs hakkında adli soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

        Asayiş olaylarının yanı sıra düzenlenen yol kontrolleri ve huzur uygulamalarında 65 tabanca, 82 av tüfeği, 20 kurusıkı tabanca ve 922 mühimmat yakalandığı da vurgulanan açıklamada, 167 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldığı aktarıldı.

        JASAT timleri ile ilçe jandarma komutanlıklarınca çeşitli suçlardan aranan 1794 zanlının yakalandığının altı çizilen açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin devam edeceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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