Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Dodurga'nın başarılı öğrencileri Çorum'u gezdi

        Dodurga Milli Eğitim Müdürlüğü, yarı yılı başarıyla tamamlayan öğrenciler için Çorum'a gezi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 13:22 Güncelleme: 31.01.2024 - 13:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dodurga'nın başarılı öğrencileri Çorum'u gezdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dodurga Milli Eğitim Müdürlüğü, yarı yılı başarıyla tamamlayan öğrenciler için Çorum'a gezi düzenledi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gezi kapsamında Dodurga İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Murat Alıcı Ortaokulu'ndan 18 öğrenci, Buhara Kültür Merkezi, Hıdırlık Camisi ve Sahabe Türbeleri ile Çorum Müzesi, Çoruminia ve Saat Kulesi gibi kentin tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.

        Öğrencilerin yaşadığı çevreyi daha iyi tanıması ve sosyalleşmesi amacıyla organize edilen gezide, okul yöneticileri İbrahim Akkaya ve Zeki Amanvermez, çocuklara gezdikleri yerler hakkında bilgi aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        Pantolonundaki kan izi savunmasını çürüttü!
        Pantolonundaki kan izi savunmasını çürüttü!
        Kayseri'de 3 haftalık bebeğini öldüren "anne"ye müebbet
        Kayseri'de 3 haftalık bebeğini öldüren "anne"ye müebbet
        Bir ülke daha 4 gün çalışacak
        Bir ülke daha 4 gün çalışacak
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Balkondan sarkıtmıştı... Yıllar sonra ortaya çıktı
        Balkondan sarkıtmıştı... Yıllar sonra ortaya çıktı
        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        TFF'den devrim gibi kararlar!
        TFF'den devrim gibi kararlar!
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli
        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli
        Yağmurun başkentinden dünyanın en kurak yerine bilim seferi
        Yağmurun başkentinden dünyanın en kurak yerine bilim seferi
        Litrelerce sülfonik asit dereye döküldü, acil durum ilan edildi!
        Litrelerce sülfonik asit dereye döküldü, acil durum ilan edildi!
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        530 milyon liralık lüks araçta sahte fatura usulsüzlüğü
        530 milyon liralık lüks araçta sahte fatura usulsüzlüğü
        Turizm gelirlerinde rekor
        Turizm gelirlerinde rekor
        Ardahan'da dondurucu soğukta araçlar çalışmadı!
        Ardahan'da dondurucu soğukta araçlar çalışmadı!
        "Evlilik yok, oyunculuğa devam"
        "Evlilik yok, oyunculuğa devam"
        Sağlık sigortasında % 138'lik artış
        Sağlık sigortasında % 138'lik artış
        Enflasyonu nasıl yeneriz?
        Enflasyonu nasıl yeneriz?

        Benzer Haberler

        Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş'tan cezaevi şartlarına ilişkin açıklama
        Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş'tan cezaevi şartlarına ilişkin açıklama
        Çorum'da çaldıkları otomobili bırakıp kaçan 2 hırsızlık zanlısı aranıyor
        Çorum'da çaldıkları otomobili bırakıp kaçan 2 hırsızlık zanlısı aranıyor
        Çorum'da otomobile silahla ateş eden 3 kişi tutuklandı
        Çorum'da otomobile silahla ateş eden 3 kişi tutuklandı
        Sungurlu'da vatandaşlar telefon dolandırıcılığına karşı uyarıldı
        Sungurlu'da vatandaşlar telefon dolandırıcılığına karşı uyarıldı
        Emekli öğretmen 53 yıldır gördüklerini "şiir dili" ile kayıt altına alıyor
        Emekli öğretmen 53 yıldır gördüklerini "şiir dili" ile kayıt altına alıyor
        Çorum'da çekilen "Efsane" filminin galası yapıldı
        Çorum'da çekilen "Efsane" filminin galası yapıldı