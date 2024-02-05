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        Çorum'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Çorum'un Bayat ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 10:41 Güncelleme: 05.02.2024 - 10:41
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        Çorum'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Çorum'un Bayat ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        F.B. idaresindeki 06 AU 4420 plakalı otomobil, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Hastane Kavşağı'nda yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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