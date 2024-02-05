Çorum'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Çorum'un Bayat ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Çorum'un Bayat ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
F.B. idaresindeki 06 AU 4420 plakalı otomobil, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Hastane Kavşağı'nda yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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