Çorum'da 15 gençlik merkezinin ortak açılış töreni yapıldı

Çorum'da, il ve ilçe müftülüklerince yapımı tamamlanan 15 gençlik merkezi, törenle hizmete sunuldu.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Gençlik Camisi bünyesinde kurulan Ayyıldız Gençlik Merkezinde düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, hayırlı bir hizmet için bir araya geldiklerini söyledi.

Çocukların ellerinden tutulması gerektiğini vurgulayan Dağlı, "Onların ne olduğunu bilmediğimiz mecralara kaymasını önlemek mecburiyetindeyiz. Bu anlamda onlara iyi vakit geçirecekleri spor alanları oluşturmakla yükümlüyüz. Sanat, müzik, resim ve buna benzer alanlarda kendilerini yetiştirecekleri alanlar sunmak zorundayız." dedi.

Bu tür alanların olmaması durumunda çocukların başkaca mecralara kayabileceğine dikkati çeken Dağlı, "Çünkü hayat boşluk kabul etmez. Bu anlamda camilerimizin altına az masraflı, küçük tadilatlarla yaptığımız gençlik merkezlerimizin fonksiyonu son derece büyük. Çocuklarımız burada hem güzel vakit geçirecek hem de oyun oynayabilecekler. İsteyen öğrencilerimiz, çocuklarımız kitap okuyabilecek. Tabii burada her zaman çocuklarımız için ikramlar da olacak." diye konuştu.

Çorum'da daha fazla gençlik merkezi açmak için çalışmaların devam ettiğini anlatan Dağlı, "Bugün itibarıyla 15 gençlik merkezimizin açılışını yapıyoruz. Yapımı devam eden 14 gençlik merkezi daha var ama hedefimiz 100 gençlik merkezi. Çünkü gençlerimizin olduğu, çocuklarımızın olduğu her yerde var olmak durumundayız." ifadelerini kullandı.

Törende, dua edilerek açılış kurdelesi kesildi.

Vali Dağlı, törenin ardından Ayyıldız Gençlik Merkezini gezerek, çocuklarla langırt ve masa tenisi oynadı.

Törene Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Müftü Vekili Adem Aygül ile kamu kuruluşlarının temsilcileri katıldı.