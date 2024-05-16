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        Futbol: Trendyol 1. Lig play-off 1. turu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 22:19 Güncelleme: 16.05.2024 - 22:19
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        Futbol: Trendyol 1. Lig play-off 1. turu
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        Stat:ÇorumŞehir

        Hakemler: Emre Kargın, Hakan Karabalcık, Hüseyin Aylak

        Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Toure, Landre (Dk. 46 Ologo), Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Geraldo (Dk. 74 Eren Aydın), Nalepa, Hakan Barış (Dk. 46 Atakan Akkaynak), Ahmet İlhan Özek (Dk. 90 Adem Doğan), Verheydt (Dk. 85 Ahmet Sağat)

        Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Mehmet Yılmaz (Dk. 78 Kharaishvili), Yusuf Abdioğlu, Emir Ortakaya, Atila Turan, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 68 Cem Ekinci), Vukovic (Dk. 78 Skhirtladze), Candeias, Amaral, Kouakou (Dk. 46 Beridze-Dk. 50 Barış Alıcı), Sheidaev

        Goller: Dk. 33 Verheydt, Dk. 60 Atakan Akkaynak (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 90+4 Candeias (Penaltıdan) (Kocaelispor)

        Sarı kartlar: Dk. 28 Yusuf Cihat Çelik, Dk. 77 Mehmet Yılmaz, Dk. 85 Emir Ortakaya (Kocaelispor), Dk. 58 Atakan Akkaynak, Dk. 82 Nalepa (Ahlatcı Çorum FK)

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