Çorum FK, Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Pazar günü evinde Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Pazar günü evinde Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yeni Malatyaspor ile dün Ankara'da oynadığı maçın ardından kente gelen kırmızı-siyahlı takım, kulüp tesislerinde toplandı.
Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda futbolcular, yenilenme idmanı yaptı.
Kırmızı-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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