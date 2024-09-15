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        Çorum FK, Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Pazar günü evinde Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 15:54 Güncelleme: 15.09.2024 - 15:54
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        Çorum FK, Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı
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        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Pazar günü evinde Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Yeni Malatyaspor ile dün Ankara'da oynadığı maçın ardından kente gelen kırmızı-siyahlı takım, kulüp tesislerinde toplandı.

        Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda futbolcular, yenilenme idmanı yaptı.

        Kırmızı-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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