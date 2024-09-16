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        Mecitözü Kaymakam Vekili Nayman, şampiyon takımı kabul etti

        Mecitözü Kaymakam Vekili Cengiz Nayman, Çorum'da 2. Kamu Spor Oyunları'nda şampiyon olan Mecitözü Bayan Voleybol Takımı'nı kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 14:24 Güncelleme: 16.09.2024 - 14:42
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        Mecitözü Kaymakam Vekili Nayman, şampiyon takımı kabul etti
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        Mecitözü Kaymakam Vekili Cengiz Nayman, Çorum'da 2. Kamu Spor Oyunları'nda şampiyon olan Mecitözü Bayan Voleybol Takımı'nı kabul etti.

        Nayman, sporcuları Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen 2. Kamu Spor Oyunlarında voleybol branşında şampiyon olmaları nedeniyle tebrik etti.

        Sporcularla sohbet eden Nayman, 1-6 Ekim'de Ordu'da düzenlenecek bölge şampiyonası için başarı dileklerini iletti.

        Galeri
        Galeri

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