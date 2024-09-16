Mecitözü Kaymakam Vekili Nayman, şampiyon takımı kabul etti

Sporcularla sohbet eden Nayman, 1-6 Ekim'de Ordu'da düzenlenecek bölge şampiyonası için başarı dileklerini iletti.

Nayman, sporcuları Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen 2. Kamu Spor Oyunlarında voleybol branşında şampiyon olmaları nedeniyle tebrik etti.

Mecitözü Kaymakam Vekili Cengiz Nayman, Çorum'da 2. Kamu Spor Oyunları'nda şampiyon olan Mecitözü Bayan Voleybol Takımı'nı kabul etti.

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