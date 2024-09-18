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        Muhammed Hüseyin Kodaz, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda birinci oldu

        Ebussuud Efendi Kuran Kursu öğrencisi Muhammed Hüseyin Kodaz, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda bölge birincisi olarak Türkiye finalinde yarışmaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 14:38 Güncelleme: 18.09.2024 - 14:38
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        Muhammed Hüseyin Kodaz, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda birinci oldu
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        Ebussuud Efendi Kuran Kursu öğrencisi Muhammed Hüseyin Kodaz, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda bölge birincisi olarak Türkiye finalinde yarışmaya hak kazandı.

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hafızlık Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Bölge Finali, Çorum Ulu Cami'de yapıldı.

        Yarışmaya 10 ili temsilen il birincisi olan hafızlık öğrencileri katıldı.

        Yarışmaya Çorum'u temsilen katılan İskilip Ebussuud Efendi Erkek Kur'an Kursu öğrencisi Muhammed Hüseyin Kodaz, birinci oldu.

        Kodaz'ın Türkiye finaline katılma hakkı kazandığı bildirildi.

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