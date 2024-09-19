Çorum'un ilçelerinde Gaziler Günü kutlandı

Programın ardından protokol üyeleri tarafından Kargı mezarlığındaki şehit kabirleri ziyaret edildi, şehitlerin ruhu için dua edildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törenin ardından protokol üyeleri, ilçedeki şehit kabirlerini ziyaret etti.

Törende Kaymakam Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Garnizon Komutanı Piyade Üsteğmen Adem Gökkuş, Cumhuriyet Savcısı Yasin Onur Ayhan, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Hakan Güven ve diğer katılımcılar, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

Daha sonra Kaymakamlık tarafından ilçedeki şehit aileleri ve gazilere Bayat Öğretmenevi'nde yemek ikramında bulunuldu.

Saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nın okunduğu etkinlikte Jandarma Astsubay Üstçavuş İker Kuloğlu, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

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